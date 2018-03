HAS D'ENTRENAR-TE PER CÓRRER MÉS RÀPID, MÉS EN FORMA I AMB MÉS POTÈNCIA

TOTS ELS CORREDORS SÓN TAMBÉ ATLETES Saps què? Que no ets només un corredor. Ets un atleta. El cross-training és una manera fantàstica d'aprofitar el dia de recuperació. NO TOT ÉS CÓRRER PER SER UN BON CORREDOR El cross-training t’ajudarà a córrer millor, ja sigui augmentant la força i l’estabilitat del tors o enfortint les cames per fer aquelles passes tan llargues. FEM SERVIR EL NIKE+ TRAINING CLUB Entrenaments NTC per guanyar potència i velocitat i estar més en forma. Recomanem entrenar amb l'NTC App el dia de recuperació o utilitzar un entrenament per complementar la carrera. Fes clic per veure alguns entrenaments NTC per començar. PER MILLORAR LA RESISTÈNCIA: FRESH HIT Introducció a un entrenament d'intervals d'alta intensitat amb moviments que posen a prova totes les parts del cos.

PER MILLORAR LA RESISTÈNCIA: ENTRENAMENT POTENCIADOR DE CÀRDIO Millora el temps de reacció i aconsegueix uns músculs esvelts amb moviments amb potència i el treball de l'estabilitat. PER FER ESTIRAMENTS: ESCALFAMENT DE IOGA PER A RUNNING Doblega't, respira i deixa't portar amb aquest programa de sis minuts inspirat en el ioga com a complement per al running. Pots practicar-lo abans i després de l'entrenament. PER AL TORS: ENTRENAMENT D’ESTABILITAT DEL TORS Se centra en el tors i enforteix els grups de músculs que subjecten l'articulació dels malucs per ajudar-te a aconseguir una trepitjada més potent. PER AL TORS: ENTRENAMENT DE BRAÇOS I ABDOMINALS Aquest entrenament basat en la força incorpora exercicis centrats en alternar grups de músculs de la part superior i la part inferior del cos tenint el tors activat en tot moment.