Generalment, quan vas a una botiga de running per adquirir unes sabatilles, la primera cosa que et demanaran és que pugis a la cinta de caminar, on et faran una anàlisi de la trepitjada per veure com funcionen els teus peus durant la carrera. Giren lleugerament cap a dins (neutre)? Giren cap a dins una mica més del normal (sobrepronació)? O, per contra, giren cap a fora (supinació)? També comprovaran l'aspecte dels arcs: són plans, alts, rígids o flexibles? A continuació, el venedor farà servir aquesta informació per “prescriure’t” una sabatilla de running que et pugui ajudar a “corregir” els teus problemes de pronació.





“La pronació és un moviment natural que ajuda a distribuir la força de l'impacte quan el peu colpeja el terra. Si prones normalment (o tens una trepitjada neutra) el teu sistema de càrrega actua com una goma elàstica: té un efecte elàstic i millora l'eficiència”, explica Lance Walker, assessor de Rendiment Esportiu a Nike, llicenciat, fisioterapeuta i director de rendiment global a Michael Johnson Performance (MJP).





Així doncs, la teoria original darrere de l'anàlisi de trepitjada de la botiga explica que, si ets sobrepronador (com molts altres corredors) o supinador, unes sabatilles específiques podrien ajudar-te, almenys en teoria, a corregir els peus a un patró més neutre, alineant-los amb la resta del cos durant la carrera i reduint el risc de lesions durant el procés. El problema d'aquesta pràctica és que la sabatilla no canvia automàticament els patrons de pronació (també es necessiten exercicis addicionals de reforçament i mobilitat del peu), així que fer servir únicament aquesta informació per determinar l'estil que has de triar no sempre dóna resultats precisos. A més, cada corredor té la seva pròpia manera de córrer.





“El millor indicador per mantenir la salut com a corredor és triar una sabatilla còmoda, i no una que t’hagin prescrit específicament però que et resulti incòmoda”, afirma Walker. "Actualment la ciència sosté aquesta teoria. Si s’oblida la part subjectiva (allò que et sembla més còmode), podrien aparèixer problemes nous". En altres paraules, has d’optar per les preferències abans que per les prescripcions. Cada vegada.





"Bàsicament, si un expert pogués analitzar la biomecànica de tot el cos, passant per tota la cadena cinètica, mentre corres a diferents velocitats amb sabatilles diferents, i et pogués dir amb quin parell de sabatilles (còmode) corres de forma més eficient, seria meravellós”, afegeix Walker. Però analitzant només l'arc i/o els patrons de pronació no podem fer-nos-en una idea general.





Ara sabem que esbrinar una peça d’un trencaclosques gegant i prescriure’n una solució no és una ciència exacta. Quan optem per una sabatilla amb amortiment addicional en comptes d'estabilitat o flexibilitat, cal tenir en compte moltes variables: si els teus peus són flexibles o rígids, si corres setmanalment 16 quilòmetres o 100, si et lesiones amb facilitat o no, etc. Aquesta informació canvia depenent de cada persona. Així que podries provar primer què et sembla més còmode o se t’ajusta més (en funció de les teves preferències personals), veure si funciona i triar a partir d'aquesta informació.