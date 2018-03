Si has patit fasciïtis plantar algun cop, ja sabràs que és una malaltia que no desitjaries a ningú. Quan la fàscia plantar, una robusta banda de teixits que es troba al mig del peu i subjecta l'arc, s’inflama o s'estira en excés, causa un dolor punyent a la part inferior del peu, des del taló fins als dits. Freqüentment és molt més dolorós al matí, quan fas els primers passos en aixecar-te del llit. Malauradament per a nosaltres, aquesta lesió és molt comuna entre els corredors.





"Els factors de risc de la fasciïtis plantar són diversos”, explica Lance Walker, assessor de Rendiment Esportiu a Nike, llicenciat, fisioterapeuta i director de rendiment global a Michael Johnson Performance (MJP). “Hi influeixen factors com ara tenir sobrepès, patir de mobilitat, estabilitat o flexibilitat reduïda des del coll cap avall, desequilibris neuromusculars i patrons de descàrrega dels glutis irregulars, entre d’altres.” Si corres amb algun d'aquests problemes, la repetició de l’impacte podria obrir-se camí per tota la cadena cinètica, crear tensió a la fàscia plantar i, finalment, ocasionar una lesió per excés d’ús.





Si repassem la manera en què s’estenen les causes, trobem que la millor oportunitat de mantenir-nos allunyats de la fasciïtis plantar (o de qualsevol altra lesió) és fer-nos corredors (o atletes) més forts, equilibrats, flexibles i eficients en general. I és possible que, de totes aquestes oportunitats, la que sigui adequada per a tu sigui diferent de la dels teus amics corredors.





Un bon punt de partida és analitzar la teva forma natural de córrer i corregir directament els problemes que t'estigui ocasionant. “És possible que els xocs del taló a altes velocitats, per exemple, et posi en risc de patir tibantors als isquiotibials, et freni i t'ocasioni problemes d’absorció d’impactes, ja que el teu taló connecta amb el terra davant del teu cos, mentre que la canyella va en direcció contrària”, explica Walker. L'aterratge sobre la part central del peu, en canvi, podria minimitzar l'impacte, però també hauries d’entrenar fora de les pistes (al gimnàs i mitjançant rutines d’exercicis que no siguin carrera) per reforçar els malucs, estabilitzar la pelvis, reforçar i mobilitzar els turmells i estabilitzar els arcs. Adaptar la forma en què trepitges, amb el peu a sota del maluc i mantenir una lleugera inclinació cap endavant quan camines podria reduir el risc de patir problemes a tot el cos.





Una altra manera de reduir l’impacte repetitiu del running al cos i, per tant, de poder reduir el risc de lesió (incloent-hi la fasciïtis plantar) és combinar els tipus d'entrenament i les sabatilles que duus quan entrenes regularment. Cada carrera té un objectiu, sigui millorar la força, la velocitat o la resistència. De la mateixa manera, cada sabatilla té un objectiu. A Nike, les sabatilles per a “carrera llarga” aporten un amortiment addicional per millorar l'absorció dels impactes i suavitzar els aterratges de les articulacions en carreres de llarga distància. Les sabatilles "Run fast" aporten naturalment reforç per als cops al mig del peu, de manera que redueixen l’impacte i milloren la teva eficiència. Finalment, les sabatilles per a “carreres amb força” estan dissenyades per enfortir els peus cada vegada que trepitges. Si combines aquests estils amb els entrenaments adequats, podràs aconseguir un entrenament molt més satisfactori.