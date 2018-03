DIGUES ADÉU AL RUNNING MINIMALISTA O SENSE SABATILLES I DIGUES HOLA A UNA TREPITJADA

MÉS FORTA I NATURAL.

Abans d'haver-hi sabatilles, existia el running sense sabatilles. Els corredors d'elit van incorporar aquest tipus de running al seu entrenament ja fa dècades. Però, no va ser fins fa 12 anys, el 2004, amb la introducció de les primeres Nike Free, que aquesta idea va començar a fer-se lloc entre les idees establertes.

Després de dos anys d'investigació de camp, els dissenyadors de Nike van parlar amb Vin Lananna, entrenador d'atletisme d'Stanford, que atribuïa l'èxit del seu equip masculí (van guanyar el campionat NCAA a l'aire lliure del 2002) en part al fet que s'entrenaven descalços a la gespa. Afirmava que feia els atletes més forts i que ajudava a evitar lesions.

"Córrer sense sabatilles canvia els patrons d'activació i et fa més fort des de la base. Millora la funcionalitat dels malucs, l'activació màxima dels glutis, la llibertat de moviment al turmell i el treball de tots els músculs i articulacions de subjecció de la part baixa del cos", explica Lance Walker, assessor de Rendiment Esportiu a Nike, MS, PT i director de rendiment global a Michael Johnson Performance. "Anar descalç també pot reduir la trepitjada un 3 per cent, la qual cosa incrementa l'economia i el rendiment de la carrera".

Però córrer descalç no està lliure de risc. Així que a Nike no van trigar a plantejar-nos la pregunta: com aportar els beneficis potencials de córrer "descalç" a la gent sense dir-los que es traguessin les sabatilles? Per trobar la resposta, l'empresa va començar el seu propi projecte d'investigació biomecànica en el qual s'analitzava la pressió i els patrons de moviment de 20 homes i dones corrent descalços sobre la gespa. La conclusió que va extreure el dissenyador Tobie Hatfield va ser que havien de crear unes sabatilles que fossin més lleugeres, més flexibles, amb menys drop del taló a la puntera i que proporcionessin una trepitjada de running més natural, i finalment es van materialitzar en les primeres Nike Free 5.0, un model que es trobava just al mig entre les sabatilles més estables (10.0) i anar descalç (0).

Al llarg dels anys, el concepte de running minimalista o sense sabatilles ha canviat per complet. Anar sense sabatilles ja no és la resposta. Amb totes les investigacions que demostren que els atletes rendeixen al màxim quan corren de la manera que els resulti més natural a cadascú, Nike ha aconseguit ajustar al màxim els seus dissenys per mimetitzar-se al màxim possible amb l'experiència del moviment natural, i ha creat unes sabatilles que també t'ajuden a fer-te més fort amb cada trepitjada proporcionant-te el control dels teus peus en lloc de prendre'n el control. L'última versió de la tecnologia Nike Free ("Run Strong") presenta una sola exterior dinàmica i flexible que s'expandeix i es contrau amb els teus peus mentre corres, demostrant de manera satisfactòria que la trepitjada de cada corredor és única i personal.

"La majoria del nostre entrenament 'natural run' es desenvolupa amb un volum baix i una alta intensitat", explica Walker. "Es tracta d'exposar els atletes a elements de 0, o molt aproximat, setmanalment, i després de manera gradual treballar més amb ells l'entrenament. Així, quan es tornen a posar les sabatilles, poden utilitzar-les millor, fer-se més forts i córrer d'una manera més eficient."