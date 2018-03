DIUEN QUE

LA PRIMERA VEGADA

NO S'OBLIDA

MAI. ENS HEM

ASSEGURAT QUE SIGUI VERITAT. CORDA'T LES SABATILLES I FES LA REVOLUCIÓ DEL RUNNING

AMB UN RITME COMPLETAMENT NOU. Unes sabatilles tan èpiques exigeixen una primera carrera inoblidable

, i n'hem creat unes per a tu.

Posa't en marxa amb les teves Nike LunarEpic Flyknit

i comença el Trial Track per gaudir

d'una combinació explosiva de ritmes electrònics i

consells d'experts. Aquesta experiència d'àudio

única està dissenyada per millorar la teva carrera

mentre et revela els

detalls de les teves noves sabatilles. Les primeres carreres mai no tornaran a ser iguals.

És possible que tu tampoc.