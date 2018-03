A la primera estada de l'equip, l'equip científic va presentar estratègies d'hidratació i nutrició que després es van ajustar periòdicament d'un mes a l'altre. Es van supervisar les temperatures de la pell i les taxes de transpiració. Es van estudiar minuciosament els detalls d'ajust de les revolucionàries sabatilles Nike Zoom Vaporfly Elite i la roba de competició. Com més ens acostàvem a l'intent, més important era la temperatura per al nostre equip.

Per a l'èxit del Breaking2, la dada de temperatura més important era la diferència entre la temperatura corporal interna i la temperatura de la pell. Això rep el nom de gradient de temperatura.

"Estudiem què fa la temperatura corporal interna en relació amb la temperatura de la pell, i volem que aquestes dues xifres s'allunyin tant com sigui possible", ens comenta Brad Wilkins, director de l'equip NXT Generation Research al laboratori d'investigació esportiva de Nike. "Això vol dir que el gradient, el gradient de temperatura entre l'interior del cos i la pell, és molt alt". Per tal de mantenir un gradient de temperatura elevat per a cada corredor, l'equip es va centrar a optimitzar les condicions ambientals del dia de la cursa. Durant la prova de mitja marató, es van utilitzar monitors interns i externs per mesurar la temperatura interna i la temperatura de la pell, respectivament. Això va proporcionar les dades constants necessàries per comprendre l'impacte dels factors tèrmics en el rendiment de cada atleta. Per provar d'optimitzar la temperatura, la nuvolositat i el vent, es va planejar que la cursa es realitzés en un espai de tres dies. Durant aquest espai, l'equip va triar el matí òptim per a la cursa basant-se en el gradient màxim entre la temperatura corporal interna i la de la pell. Això va permetre que l'impacte dels factors tèrmics sobre els resultats del rendiment dels atletes fos mínim.

Un altre factor important en què l'ambient influeix és la hidratació. Durant l'entrenament, l'equip va pesar els corredors abans i després de les curses, la qual cosa va indicar a l'equip quanta aigua havia perdut cada corredor en forma de suor. Tot seguit, el nostre equip va observar com responia el cos de cada corredor a les seves estratègies de fluids respectives, una barreja líquida d'aigua i sucre dissenyada meticulosament. Altres proves, com ara la formació d'imatges musculars, van mostrar la quantitat de sucre present als músculs dels atletes. Això va ser fonamental, perquè els sucres poden ajudar els corredors a evitar el desgast associat a les maratons. O bé, prendre'n massa els pot trastocar l'estómac i deixar-los fora de joc.