NIKELAB ACG ACG vol dir equipament per a totes les situacions. Fet per al moviment. Dissenyat per adaptar-se. Confeccionat per protegir-te. NikeLab ACG ofereix roba amb un sistema modular dissenyada tant per a home com per a dona i és perfecta per moure's per la ciutat. ACG utilitza les últimes innovacions de Nike i s'adapta a qualsevol condició meteorològica per protegir-te de les inclemències del mal temps. Els folres extraïbles, els teixits repel·lents a l'aigua i els gràfics reflectors posen a prova les definicions de versatilitat urbana i de roba per a totes les condicions, perquè quan diem "totes les condicions" no fem excepcions.