ORÍGENS D'AIR MAX Un grup eclèctic d'artistes ha donat forma al llançament de les Air Max 180. A les Air Max 93, s'hi ha afegit una unitat Air millorada. Aquestes sabatilles han tornat i, per un temps limitat, pots personalitzar-les. Utilitza colors i detalls dels seus orígens per personalitzar-les com tu vulguis.