PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

ABANS DE COMENÇAR

QUÈ PASSA SI EM CONNECTO A UNA SAMARRETA DE L'NBA DE NIKE CONNECTADA PERÒ NO LA COMPRO?

· Pots connectar-te a una samarreta de l'NBA de Nike connectada sense comprar-la, però només tindràs accés complet a l'experiència fins al proper dia de partit de l'equip.

QUÈ PASSA SI ELS MEUS AMICS ES CONNECTEN A LA MEVA SAMARRETA DE L'NBA DE NIKE CONNECTADA?

· Els teus amics es poden connectar a la teva samarreta de l'NBA de Nike connectada amb els seus telèfons.

· Per poder gaudir de l'experiència completa de la samarreta de l'NBA de Nike connectada, han d'iniciar sessió o registrar-se amb els seus perfils NikePlus.

· Tindran accés complet a l'experiència fins al proper dia de partit de l'equip.

QUÈ VEURÉ SI EM CONNECTO A DIVERSES SAMARRETES DE L'NBA DE NIKE CONNECTADES EN UNA BOTIGA?

· L'experiència les samarretes de l'NBA de Nike connectades és única per a cada jugador i equip. Si et connectes a diferents samarretes i has iniciat la sessió al teu perfil NikePlus, veuràs el contingut d'aquell dia associat al jugador o a l'equip.

QUÈ PASSA AMB TOTES LES CONNEXIONS D'ALTRES PERSONES QUE S'HAVIEN CONNECTAT A LA SAMARRETA QUE ACABO DE COMPRAR?

· Les connexions anteriors a la samarreta no es mostren mai a cap altre usuari; així doncs, quan compris la samarreta de l'NBA de Nike connectada, serà tota teva. Només cal que iniciïs la sessió i comencis a connectar-te els dies de partit.

PER QUÈ HE D'INICIAR SESSIÓ AMB EL MEU PERFIL DE NIKEPLUS?

· L'accés segur a la plataforma NikeConnect mitjançant el teu perfil de NikePlus és necessari per tal de comprendre l'associació de l'identificador NFC amb la informació sobre el producte de Nike.

El teu perfil de NikePlus també s'utilitza per oferir contingut destacat, així com ofertes i experiències personalitzades.

QUÈ PASSA SI NO TINC UN PERFIL DE NIKEPLUS O NO RECORDO EL MEU USUARI O LA CONTRASENYA?

· Si no tens un perfil de NikePlus, pots crear-ne un compte a través de l'experiència de la samarreta de l'NBA de Nike connectada tocant "JOIN NOW" (REGISTRA-T'HI ARA) a la pantalla d'inici de sessió.

· Si no recordes la contrasenya de NikePlus, escriu la teva adreça de correu i toca l'enllaç "Forgot Password?" (He oblidat la contrasenya) a la pantalla d'inici de sessió. S'enviarà un correu electrònic de recuperació de contrasenya a l'adreça associada al compte.

PUC INICIAR SESSIÓ MITJANÇANT FACEBOOK?

· Sí. Només cal que toquis el botó "LOG IN WITH FACEBOOK" (INICIA SESSIÓ AMB FACEBOOK) a la pantalla d'inici de sessió per simplificar el procés.

· Si és la primera vegada que inicies sessió amb Facebook o no tens un perfil de NikePlus, has d'introduir-hi les teves dades. En visites posteriors només caldrà que toquis el botó "LOG IN WITH FACEBOOK" (INICIA SESSIÓ AMB FACEBOOK).

PER QUÈ HE D'INTRODUIR LA MEVA UBICACIÓ?

Al llarg de la temporada es proposen determinades ofertes de Nike o de l'NBA als usuaris de samarretes de l'NBA de Nike connectades que es troben en una zona concreta. Introdueix la teva ciutat més propera per participar en les properes ofertes dirigides a ciutats específiques.

QUINA MENA DE PUBLICITAT FARÀ L'NBA SI MARCO LA CASELLA?

Consulta les condicions d'ús i la política de privadesa de l'NBA.

(NOMÉS ALS ESTATS UNITS) PER QUÈ NIKE HA D'ENVIAR LES MEVES DADES A L'NBA?

Nike compartirà amb l'NBA les teves dades de registre i les dades de la samarreta connectada per tal de proporcionar-te l'experiència més personalitzada.