PREGUNTES MÉS FREQÜENTS SOBRE LA COMPRA DE SABATILLES PER A NEN/A

Quines són les millors sabatilles per a l'escola? A Nike ens esforcem per crear sabatilles duradores i flexibles per satisfer les necessitats dels atletes actius en creixement. Tot i que totes les sabatilles de Nike Young Athletes estan dissenyades per a un ús quotidià, algunes són més adequades per a algun esport en concret. Les sabatilles específiques de cada esport s'han dissenyat tenint en compte les necessitats corresponents, de manera que puguin ajudar un atleta a arribar al màxim nivell a l'esport en qüestió. Amb quina freqüència hauria de comprar sabatilles noves? Tot i que les sabatilles Nike estan dissenyades per durar força temps, els teus fills estan en etapa de creixement. Et recomanem que comprovis l'ajust de les sabatilles un cop cada sis mesos. El calçat de Nike es pot portar sense mitjons? Si són unes sandàlies o xancletes, i tant! Si tries un model amb cordons, et recomanem que el teu fill/a portin mitjons adequats per al seu esport o tipus d'activitat. Per què les sabatilles del meu fill/a rellisquen a la part del taló? Les causes d'aquest problema poden ser molt diverses. Primer, cal que comprovis si les sabatilles són de la talla adequada per al teu fill/a. Després, comprova que els cordons siguin prou segurs i que la llengüeta estigui recta. Finalment, assegura't que el teu fill/a s'ha posat els mitjons correctament. Per què de vegades les sabatilles del meu fill/a grinyolen? Els nens trepitgen una gran varietat de terrenys durant el dia. Les sabatilles solen grinyolar a causa de la fricció entre la sola exterior i terrenys llisos, com ara el terra d'un gimnàs o un passadís encerat. Com puc saber si les sabatilles del meu fill/a són massa grans? El millor indicador és l'espai entre el taló del teu fill/a i la part posterior de les sabatilles. Pots mesurar-lo amb el dit polze. Per comprovar l'ajust a la puntera, fes que el teu fill/a bellugui els peus amb les sabatilles cordades. Finalment, si el teu fill/a pot bellugar els peus d'un costat a l'altre, és molt probable que les sabatilles siguin massa amples. Nike fabrica sabatilles sense cordons? Tenim calçat sense cordons per a qualsevol edat i d'estils molt diversos: des de xancletes i models amb Velcro® fins a d'altres que incorporen el nostre innovador sistema FlyEase.

FUTBOL

Quant de temps poden durar unes botes? En funció de l'edat, solen quedar-se petites abans que calgui canviar-les. Des del punt de vista de la durabilitat, les botes de futbol duren habitualment una o dues temporades de 12 mesos. Pot portar el meu fill/a botes d'altres esports, com ara de beisbol, per practicar futbol? Podria portar-les, però no són les més idònies per practicar futbol. Alguns tipus de botes de futbol es poden fer servir si no porten tac a la zona de la puntera. Per la quantitat de carreres i retallades que implica jugar a futbol, recomanem un calçat esportiu específic. Què és el Dynamic Fit Collar? El Dynamic Fit Collar a la zona del turmell, o "mitjó", està dissenyat per aportar subjecció i protecció als jugadors. Ofereix una sensació de connexió entre el peu i la part superior de la cama, i proporciona un ajust més cenyit. Com es posen les botes de futbol amb subjecció al turmell? Primer, descorda els tres o quatre primers traus de la bota. Això permet introduir el peu completament a l'interior de la bota amb més facilitat.



A continuació, obre el Dynamic Fit Collar a la zona del turmell: amb els polzes, obre cada costat de la part superior i indica-li que introdueixi els dits del peu a dins de la bota.



Un cop els dits siguin a dins, mou els polzes cap a la part posterior del Collar, subjecta la part exterior i fes que enfonsi el taló a dins de la bota.



Finalment, ajusta els cordons i corda la bota.

RUNNING

Per què és important la flexibilitat? Una flexibilitat adequada permet que els peus es moguin amb naturalitat i comoditat. Les sabatilles flexibles imiten el moviment dels peus descalços. Les sabatilles de running de Nike estan confeccionades tenint en compte la flexibilitat per tal de fomentar el desenvolupament saludable dels peus forts. Quines són les millors sabatilles per al running? Les Pegasus, les Free RN i les Flex Run són excel·lents per començar. A més, a la nostra pàgina de running per a nen/a trobaràs una gran varietat de models.