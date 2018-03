JUWAN HOWARD ALER PIVOT Juwan Howard és el model de la constància i la seva dedicació incondicional al treball de valent ha estat clau per a tota la seva productiva carrera. A la universitat, va ajudar a redefinir el joc sent membre dels cèlebres "Fab Five". El seu lideratge veterà ara és un bé molt valuós per als Miami i els ha ajudat a guanyar dos campionats consecutius. Tot i així, potser el seu caràcter s'explica millor amb els seus incomptables esforços benèfics, entre els quals consten l'organització de campaments de bàsquet gratuïts, l'ajuda als infants que viuen als barris desfavorits de la ciutat mitjançant la Juwan Howard Foundation i el suport als esforços d'alfabetització per tot el país.

