LA DIETA de Kai Lenny No és pas cap secret que el menjar té un paper fonamental a l'hora d'ajudar el cos a aconseguir el màxim rendiment a l'aigua. No obstant això, cadascú és diferent. La màxima preocupació de Kai Lenny és recuperar les calories. Com que està en moviment des que es lleva, crema fins a 6000 calories cada dia. "Quan acabo una sessió, menjo tant com puc. Cremo tantes calories que la meva màxima preocupació és recuperar-les, però cadascú és diferent. El meu millor consell és que descobreixis què és el que millor funciona per al teu cos. Jo mateix he anat definint la dieta segons com em responia el cos", afirma Kai. "En un dia qualsevol, començo esmorzant quatre ous, arròs integral i un alvocat. Per dinar, menjo un burrito gegant de mongetes de Taco Bell: és la millor opció que he trobat per als descansos quan faig les Jaws o les travessies a Channel. El sopar depèn de què em vingui de gust aquella nit". "El meu consell més important? Beu més aigua. És el primer que faig cada matí quan em llevo, i m'ajuda a fer la digestió. T'adonaràs que la diferència és abismal: jo em sento més alegre i amb més energia". La dieta de Kai no és apta per a tothom: "Les victòries més importants i les sessions d'onades més intenses les he aconseguit a base de burritos de mongetes, aigua i Red Bull". No obstant això, l'estratègia clarament guanyadora a l'aigua consisteix a trobar quina dieta funciona millor per a tu.