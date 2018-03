LES 3 CLAUS PER CONSULTAR EL PRONÒSTIC DE L'ONATGE amb Schaler Perry, de Surfline Trobar onades bones no és fàcil. Cal que coincideixin una sèrie d'elements i, a més, que tu siguis allà. Ara bé, si tens la preparació i els coneixements adequats i saps preveure el comportament de l'oceà, trobar l'onada de la teva vida dependrà més de la teva habilitat que de la sort. Un dels gurus de la previsió de l'onatge que treballa a Surfline, Schaler Perry, explica detalladament com consultar el pronòstic de l'onatge per planificar millor les properes sessions de surf. CREACIÓ DE LES ONADES "Els vents que bufen sobre l'aigua durant un període de temps prolongat creen onades. En general, com més forts són els vents i com més temps bufen sobre una zona extensa, més altes són les onades. El més habitual és que aquests vents es produeixin entre regions anticiclòniques i extenses zones de depressió atmosfèrica hivernal. Als gràfics cal cercar les isòbares més atapeïdes entre zones anticiclòniques i de depressió atmosfèrica. Un gradient atapeït entre totes dues indica vents més forts que bufen de les zones anticiclòniques a les de depressió atmosfèrica i, per tant, la possibilitat d'onades més altes. Assegura't de comprovar que els vents bufin cap a la zona que t'interessa". DISTÀNCIA DE SEPARACIÓ I MOVIMENT DE LA TEMPESTA "La distància a què es troba una tempesta de la zona d'interès i el seu moviment en relació amb aquesta ubicació afecten la quantitat d'onades i la seva periodicitat. Pel que fa a la distància, com més a prop es trobi una tempesta de la zona d'interès, millor, sempre que sigui prou lluny per no afectar-la directament. El motiu és que les onades perden força a mesura que es mouen per l'oceà". BOIES "Desxifrar les boies és una manera excel·lent de detectar quines combinacions d'onades són millors per a les teves zones preferides per fer surf i d'esbrinar si una onada va a més, a menys o es manté estable. L'anàlisi de boies de Surfline mostra la durada, l'alçada i la direcció d'onades concretes i presenta un gràfic molt fàcil d'entendre amb les tendències que segueixen. Consultar les anàlisis de les boies després d'un dia de surf et pot ajudar a preveure què vindrà i, per tant, a saber on has d'anar a primera hora del matí, fins i tot abans de veure les onades". Per obtenir més informació sobre les onades, vés a l'apartat Surfology de Surfline, disponible en aquest