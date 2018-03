EL HURLEY SURF CLUB AL HURLEY PRO Refina les teves habilitats amb una sessió d'entrenament en vídeo al Hurley Surf Club durant el Hurley Pro a Lower Trestles. Què hi trobaràs: una sessió de surf d'una hora de duració, gravada i analitzada per l'entrenador d'elit Adam Dufner, així com el consell expert dels surfistes Hurley. Aquestes sessions es duen a terme cada dia de la competició. Reserva la teva plaça aquí.