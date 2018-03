COM FER UN LAYBACK COM MICHEL BOUREZ "De fet, de petit era força baix, però practicava un munt d'esports", diu Michel Bourez, conegut com "l'Espartà" i possiblement el millor surfista de la gira. "Sobretot el futbol. Jugàvem moltíssim a futbol i jo era molt ràpid. Ningú podia atrapar-me. Totes aquelles hores de futbol em van muscular les cames, d'on crec que va sorgir la meva potència." Bourez afirma que tenia uns 18 anys quan va començar a perfeccionar de veritat la seva tècnica. No tenia gaires vídeos de referència i molt poques vegades mirava gravacions d'ell mateix, però sí que tenia molts exemples de carn i ossos a Papara (Tahití), com ara Heifara Tahutini, Hira Teriinatoofa i Teva Zaveroni. En aquest capítol es mostra una de les exhibicions de força més evidents del món del suf: el Layback. Vés a la secció adequada i controla la pressió per polzada quadrada. "Els layback carves són divertits perquè no hi ha cap límit", afegeix Bourez. "Com més els forces, més espectaculars són."