PER QUÈ FORMEM PART DE NIKE Nike va adquirir Hurley com a marca afiliada a les acaballes del 2001, de manera que aquesta última col·labora des de fa molt temps amb la marca esportiva més important i pionera del món. La col·laboració, però, és mútua. En primer lloc, la insistència de Nike a ajudar els atletes a assolir el seu màxim potencial beneficia els millors surfistes del món. Si vols més informació, consulta l'apartat dedicat al teixit Phantom. Al mateix temps, els millors surfistes del planeta, com ara John John Florence i Carissa Moore, proporcionen una gran quantitat d'informació que es podria acabar aplicant als productes que es dissenyen per als atletes de Nike, tant dins com fora de l'aigua.