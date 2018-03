LA PRÀCTICA FA EL MESTRE Abans d'apuntar-se a cap escola de futbol, el pare de Robert va ensenyar-li diversos esports. Tot i que Robert també va aconseguir molt bons resultats al tennis, al judo i a les proves de camp a través, al camp de futbol se sentia gairebé com a casa. Malgrat que va patir una lesió greu ben al principi de la seva carrera, va treballar incansablement per millorar el seu estat físic i les seves habilitats.



Gràcies a aquest entrenament va poder arribar al lloc on és avui dia. L'estil davant de la porteria, la precisió mil·limètrica i l'habilitat de preveure els moviments del defensor fan que sigui un davanter molt complet que mereix unes sabatilles excepcionals. Les Nike Hypervenom són la seva millor arma.