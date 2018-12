EL LOOK DE L'ELEGÀNCIA Per LeBron, el bàsquet ho és tot. Les sabatilles que porta fora de la pista són tan importants com les que necessita el dia del partit. L'ant prèmium i suau envolta la circumferència de la línia de les LeBron Soldier 11 SFG per aconseguir un look elegant fora de la pista, però sense renunciar a la transpirabilitat i la comoditat durant els partits. "La forma, el disseny, l'alçada i els materials: tot està pensat per aconseguir el millor rendiment per al bàsquet com a esport", diu Day, "però també per a l'estil de vida del bàsquet".