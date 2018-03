PER ALS INDESTRUCTIBLES: LEBRON 15 Si hagués confiat en la fama massiva, no estaria seguint els passos dels més grans. Si no m'haguessin provat de reduir a cendres, no sabria que puc ressorgir-ne. Si no haguessin dubtat del meu orgull per la meva ciutat natal, no hauria tingut tanta motivació per complir la meva promesa. Si mai no m'haguessin provat de destruir, no sabria que soc indestructible.