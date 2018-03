LA IMPORTÀNCIA DEL ZOOM Després d'analitzar amb cura la trepitjada de LeBron, l'equip de disseny de Nike va col·locar unitats Nike Zoom Air hexagonals a les zones on LeBron trepitja amb més força per aportar-li la flexibilitat i la resposta que necessita precisament en aquestes zones. Per maximitzar la seva potència explosiva, van augmentar l'amortiment i van suprimir els elements que no eren imprescindibles. "Estàs ben bé a damunt del Zoom. No hi ha gaire goma o escuma pel mig", explica l'equip de disseny. "Notes com cobren vida".