KYRIE 4 Kyrie sap que per impressionar el món, es necessita una valentia que desafia la saviesa convencional. Tenir una ment pròpia crea converses obertes i discussions imaginatives. "Think Twice" ret homenatge a la filosofia personal de Kyrie de "Just Be You" i la seva creença que t'has de desafiar a tu mateix per mirar més enllà de l'horitzó del que penses i saps.