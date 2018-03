IMPROVISACIÓ INIGUALABLE Les habilitats de Kyrie destaquen quan aprofita la seva creativitat per trobar un forat en la defensa just abans que es tanqui. "Juga tan ràpid i mou els peus amb tanta celeritat que és com si controlés la velocitat", afirma Grosso. Per representar la manera poc ortodoxa que té Kyrie de veure la pista, els dissenyadors han afegit claus texturats a la meitat posterior del model. "El seu joc no té límits", diu Grosso. Kyrie, que ara té 24 anys, tot just comença.