DARRERE DEL DISSENY MILLORS SABATILLES AMB L'AJUDA DE LA CIÈNCIA La forma en què es mou Kyrie sembla desafiar les lleis de la física. El que més ha inspirat el dissenyador de Nike Basketball Leo Chang és la ciència que hi ha al darrere d'aquests moments clau. Per exemple, la gran velocitat de desacceleració de Kyrie (de 21 km per hora a gairebé zero en 0,2 segons) fa que necessiti un ajust molt ferm. Chang va dissenyar una corretja que envoltava el peu de Kyrie i va aconseguir que el seu particular tir amb salt fos més letal que mai.