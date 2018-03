KYRIE 1 Kyrie Irving, un dels millors bases de la lliga, domina la pista amb una primera trepitjada ràpida com un llamp i un estil de joc fluid. La seva visió de la pista i les seves passades creatives són tan extraordinàries com la seva habilitat per anotar. Les Kyrie 1 ofereixen una tracció, una subjecció i un amortiment superiors per ajudar-lo a mantenir-se ràpid i dominant.