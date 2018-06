DARRERE DEL DISSENY UNA MIRADA CAP AL FUTUR Les Kobe A.D. marquen el final de la carrera de Kobe Bryant com a jugador, però això no vol dir que la seva influència desapareixerà. Els dissenyadors van estudiar la mentalitat d'ofensiva veloç de Black Mamba per crear la combinació òptima de tecnologies per dur a terme atacs implacables des de qualsevol angle. El resultat és una base flexible i molt afinada que presenta una unitat Zoom Air per oferir una resposta immediata i escuma Lunarlon per aconseguir una sensació més natural. A més, el teixit Engineered estable i transpirable incorpora la tecnologia Flywire per aportar fermesa i lleugeresa. Hem parlat amb Ross Klein, dissenyador de Nike Basketball, per descobrir la història que hi ha al darrere de les A.D.