Mænd Dri-FIT Tennis Jakker

{"response":{"templateType":"segmentedgrid","sortOption":"productscore","searchPageName":"nikecom>pw>men>jackets and vests>jackets>tennis>dri-fit","pageCount":1,"searchList2":"gated:gender:men|jackets and vests:jackets|sport:tennis|collections:dri-fit","dymPresent":false,"templateTypeShort":"standard","contentSearchType":"products","selectedFacets":[{"facetName":"Gender","facetValueId":"10000","facetValueName":"Men","facetValueGroupName":"Gender","facetCategory":false},{"facetName":"Jackets and Vests","facetValueId":"31527","facetValueName":"","facetValueGroupName":"Jackets and Vests","facetCategory":true},{"facetName":"Jackets and Vests","facetValueId":"31639","facetValueName":"Jackets","facetValueGroupName":"Jackets and Vests","facetCategory":false},{"facetName":"Sport","facetValueId":"11340","facetValueName":"Tennis","facetValueGroupName":"Sport","facetCategory":false},{"facetName":"Clothing Technologies","facetValueId":"30481","facetValueName":"Dri-FIT","facetValueGroupName":"Collections","facetCategory":false},{"facetName":"Gender","facetValueId":"10002","facetValueName":"Men","facetValueGroupName":"Gender","facetCategory":false},{"facetName":"Jackets and Vests","facetValueId":"31639","facetValueName":"Jackets","facetValueGroupName":null,"facetCategory":false},{"facetName":"Sport","facetValueId":"11340","facetValueName":"Tennis","facetValueGroupName":null,"facetCategory":false},{"facetName":"Clothing Technologies","facetValueId":"30481","facetValueName":"Dri-FIT","facetValueGroupName":"Collections","facetCategory":false},{"facetName":"Gender","facetValueId":"10002","facetValueName":"Men","facetValueGroupName":"Gender","facetCategory":false},{"facetName":"Sport","facetValueId":"11340","facetValueName":"Tennis","facetValueGroupName":"Sport","facetCategory":false},{"facetName":"Collections","facetValueId":"30481","facetValueName":"Dri-FIT","facetValueGroupName":"Collections","facetCategory":false},{"facetName":"Jackets and Vests","facetValueId":"31639","facetValueName":"Jackets","facetValueGroupName":"Jackets and Vests","facetCategory":false}],"commerceEnabled":true,"isRedirect":false,"totalResults":4,"pageType":"productgrid","searchTerm":null,"inWallContentCards":[],"productIds":["11535312","11112475","11112476","11533404"],"name":"Mænd Dri-FIT Tennis Jakker. Nike.com DK.","hasTouts":false,"allFacets":[{"facetName":"Gender","facetValueId":"10000","facetValueName":"Men","facetValueGroupName":"Gender","facetCategory":false},{"facetName":"Jackets and Vests","facetValueId":"31527","facetValueName":"","facetValueGroupName":"Jackets and Vests","facetCategory":true},{"facetName":"Jackets and Vests","facetValueId":"31639","facetValueName":"Jackets","facetValueGroupName":"Jackets and Vests","facetCategory":false},{"facetName":"Sport","facetValueId":"11340","facetValueName":"Tennis","facetValueGroupName":"Sport","facetCategory":false},{"facetName":"Clothing Technologies","facetValueId":"30481","facetValueName":"Dri-FIT","facetValueGroupName":"Collections","facetCategory":false},{"facetName":"Gender","facetValueId":"10002","facetValueName":"Men","facetValueGroupName":"Gender","facetCategory":false},{"facetName":"Jackets and Vests","facetValueId":"31639","facetValueName":"Jackets","facetValueGroupName":null,"facetCategory":false},{"facetName":"Sport","facetValueId":"11340","facetValueName":"Tennis","facetValueGroupName":null,"facetCategory":false},{"facetName":"Clothing Technologies","facetValueId":"30481","facetValueName":"Dri-FIT","facetValueGroupName":"Collections","facetCategory":false},{"facetName":"Gender","facetValueId":"10002","facetValueName":"Men","facetValueGroupName":"Gender","facetCategory":false},{"facetName":"Sport","facetValueId":"11340","facetValueName":"Tennis","facetValueGroupName":"Sport","facetCategory":false},{"facetName":"Collections","facetValueId":"30481","facetValueName":"Dri-FIT","facetValueGroupName":"Collections","facetCategory":false},{"facetName":"Jackets and Vests","facetValueId":"31639","facetValueName":"Jackets","facetValueGroupName":"Jackets and Vests","facetCategory":false}],"currentPage":1,"searchProp17":"productgrid:gated"},"success":true}

Mænd Dri-FIT Tennis Jakker Alle

Jakker (4)

Veste (0) Tilpas (2) 4 Varer Sortér efter Nyeste Bedste bedømmelser Pris høj - lav Pris lav - høj Sport Livsstil Løb Fodbold Basketball Tennis Golf

Størrelse XS S M L XL XXL

Farve Hvid Blå Sort

Kollektioner Dri-FIT

Ryd Anvend (4)