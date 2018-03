Tasker og rygsække til kvinder

{"response":{"templateType":"segmentedgrid","sortOption":"productscore","searchPageName":"nikecom>pw>women>accessories and equipment>bags / backpacks>soccer/football>draw string","pageCount":1,"searchList2":"gated:gender:women|accessories and equipment:bags / backpacks|sport:soccer/football|bag type:draw string","dymPresent":false,"templateTypeShort":"standard","contentSearchType":"products","selectedFacets":[{"facetName":"Gender","facetValueId":"10000","facetValueName":"Women","facetValueGroupName":"Gender","facetCategory":false},{"facetName":"Accessories and Equipment","facetValueId":"31531","facetValueName":"","facetValueGroupName":"Accessories and Equipment","facetCategory":true},{"facetName":"Accessories and Equipment","facetValueId":"31646","facetValueName":"Bags / Backpacks","facetValueGroupName":"Accessories and Equipment","facetCategory":false},{"facetName":"Gender","facetValueId":"10001","facetValueName":"Women","facetValueGroupName":"Gender","facetCategory":false},{"facetName":"Accessories and Equipment","facetValueId":"31646","facetValueName":"Bags / Backpacks","facetValueGroupName":null,"facetCategory":false},{"facetName":"Sport","facetValueId":"10698","facetValueName":"Soccer/Football","facetValueGroupName":null,"facetCategory":false},{"facetName":"Bag Type","facetValueId":"34008","facetValueName":"Draw String","facetValueGroupName":null,"facetCategory":false},{"facetName":"Gender","facetValueId":"10001","facetValueName":"Women","facetValueGroupName":"Gender","facetCategory":false},{"facetName":"Sport","facetValueId":"10698","facetValueName":"Soccer/Football","facetValueGroupName":"Sport","facetCategory":false},{"facetName":"Accessories and Equipment","facetValueId":"31646","facetValueName":"Bags / Backpacks","facetValueGroupName":"Accessories and Equipment","facetCategory":false},{"facetName":"Bag Type","facetValueId":"34008","facetValueName":"Draw String","facetValueGroupName":"Bag Type","facetCategory":false}],"commerceEnabled":true,"isRedirect":false,"totalResults":7,"pageType":"productgrid","searchTerm":null,"inWallContentCards":[],"productIds":["11624351","11570901","11570892","11570898","11570897","11571293","11571295"],"name":"Kvinder Fodbold Tasker med snoretræk. Nike.com DK.","hasTouts":false,"allFacets":[{"facetName":"Gender","facetValueId":"10000","facetValueName":"Women","facetValueGroupName":"Gender","facetCategory":false},{"facetName":"Accessories and Equipment","facetValueId":"31531","facetValueName":"","facetValueGroupName":"Accessories and Equipment","facetCategory":true},{"facetName":"Accessories and Equipment","facetValueId":"31646","facetValueName":"Bags / Backpacks","facetValueGroupName":"Accessories and Equipment","facetCategory":false},{"facetName":"Gender","facetValueId":"10001","facetValueName":"Women","facetValueGroupName":"Gender","facetCategory":false},{"facetName":"Accessories and Equipment","facetValueId":"31646","facetValueName":"Bags / Backpacks","facetValueGroupName":null,"facetCategory":false},{"facetName":"Sport","facetValueId":"10698","facetValueName":"Soccer/Football","facetValueGroupName":null,"facetCategory":false},{"facetName":"Bag Type","facetValueId":"34008","facetValueName":"Draw String","facetValueGroupName":null,"facetCategory":false},{"facetName":"Gender","facetValueId":"10001","facetValueName":"Women","facetValueGroupName":"Gender","facetCategory":false},{"facetName":"Sport","facetValueId":"10698","facetValueName":"Soccer/Football","facetValueGroupName":"Sport","facetCategory":false},{"facetName":"Accessories and Equipment","facetValueId":"31646","facetValueName":"Bags / Backpacks","facetValueGroupName":"Accessories and Equipment","facetCategory":false},{"facetName":"Bag Type","facetValueId":"34008","facetValueName":"Draw String","facetValueGroupName":"Bag Type","facetCategory":false}],"currentPage":1,"searchProp17":"productgrid:gated"},"success":true}

Chelsea FC Stadium Gymnastikpose til fodbold kr 120 1 Farve Nike Gymnastikpose til fodbold kr 120 1 Farve FC Barcelona Stadium Gymnastikpose til fodbold kr 120 2 Farver Paris Saint-Germain Stadium Gymnastikpose til fodbold kr 120 1 Farve Manchester City FC Stadium Gymnastikpose til fodbold kr 120 1 Farve A.S. Roma Stadium Gymnastikpose til fodbold kr 120 1 Farve Inter Milan Stadium Gymnastikpose til fodbold kr 120 1 Farve SHOP ALL