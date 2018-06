AT GLIDE Det perfekte spil på grus kræver effektivt fodarbejde. Hvis du er opmærksom på at have den korrekte position og teknik, får du et forspring i forhold til dine modstandere i det helt rigtige øjeblik. For at få maksimal styrke er det vigtigt at glide, før du laver skuddet. Gør din fodstilling bredere, og træd mod skuddet – spred skuldrene, og sæt ketsjeren i position. Færdiggør en eventuel tilpasning med to stærke trin, og læg vægten på det bagerste ben for at glide mod bolden.