HVOR KAMPE VINDES, FØR DE SPILLES For tennissportens bedste spillere er hvert minuts træning en mulighed for forbedring. I sidste ende kan de mange timers utrættelig træning betyde forskellen på tabte og vundne match points. I samarbejde med Mouratoglou Tennis Academy præsenterer NikeCourt en serie af træningstips, der kan hjælpe med at højne alle aspekter af dit spil. Mouratoglou Tennis Academy er bygget til at udvikle unge spillere i et fokuseret, intenst miljø og udklækker de mest spændende nye talenter i verden. Akademiet, der er stiftet af Serena Williams' træner, Patrick Mouratoglou, arbejder tæt sammen med NikeCourt for at give dig eksklusiv viden, så du kan løfte din træning til det næste niveau.