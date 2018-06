YOGA FOR LØBERE Hvis dine lægge (eller haser eller iliotibialbåndet eller hofter eller ...) er spændte, så bare rolig – du er ikke alene! Det er helt almindeligt, at løbere har et til to spændte områder, især hvis du er ny i sporten eller tilbagelægger mange kilometer. Men det betyder ikke, at du bare skal bide tænderne sammen og holde ud. Hvis du løsner op med lidt yoga engang imellem, bliver du stærkere, i bedre form og mere smidig, både når du løber, og når du ikke gør. Det kan også begrænse din risiko for skader. Prøv først disse løbervenlige øvelser fra Nike Master-træner Traci Copeland. De er en hurtig smagsprøve på hendes nye 30-minutters "Reach and Recharge"-træning i Nike+ Training Club-appen, og det styrkeopbyggende flow kan udføres når som helst, hvor som helst (på løbeturen, derhjemme eller på farten) og hjælpe dig med at strække ud, spænde af og lade op.