UNDGÅ DISSE FEJLTAGELSER

Lad for himlens skyld være med at holde på kontrolpanelet eller rammen. De er der for at vise statistik og holde din vandflaske, ikke for at støtte din overkrop. Løft hovedet (kig ikke ned). Lad være med at sende beskeder eller foretage opkald, før du er færdig med at løbe. #TTYL