Hvis det er samme model og version, som du allerede løber i, bør du have gået dem til efter at have gået rundt i dem i et par timer. Hvis det er en anden model eller version end dem, du allerede løber i, skal din krop have mere tid til at tilpasse sig forandringen. Start med et par restitutionsløb om ugen, og øg det langsomt op derfra.