Forskellige distancer kræver forskellige tempoer. Almindeligvis bliver du hurtigere, når intervallerne bliver kortere, og langsommere, når intervallerne bliver længere. En almindelig træningsplan

giver dig typisk mulighed for at løbe i et 1,5 km-, 5 km- eller 10 km-tempo, så du skal overveje, hvad du synes er overkommeligt for hver distance. Et 10 km-tempo bør føles som

et tempo, du kan holde i 25 runder på løbebanen, mens et 1,5 km-tempo er et tempo, du kan holde i fire runder, og som sandsynligvis er en smule hurtigere.



Start langsomt, og byg din hastighed op. Din vejrtrækning kan hjælpe dig med at overvåge dit tempo. Hvis du føler dig forpustet,

skal du sænke farten, indtil du igen trækker vejret nemt.



Brug Nike+ Run Club-appen til at registrere din hastighed og analysere dine fremskridt fra uge til uge.