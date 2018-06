"Lige siden jeg begyndte at løbe længere distancer og trænede mig op til halvmaraton og maraton, har jeg virkelig indset, hvor vigtig en rolle ernæring spiller for min præstation," siger Shalane Flanagan, som har den amerikanske rekord på 10.000 meter. "Det er bogstavelig talt lige så vigtigt som at sove, eller al den tid, jeg bruger på at løbe. At spise sundt hjælper mig med at restituere. Det gør mig glad og forbedrer min samlede træning."

Men det kan faktisk vise sig at være vanskeligt at "spise sundt". "Før i tiden troede jeg, at jeg skulle tælle kalorier og spise fødevarer med lavt fedtindhold, og jeg var nødt til at omprogrammere min hjerne," siger Flanagan, som indrømmer, at hun tidligere holdt sig langt borte fra køkkenet. Hun fik hjælp fra sin tidligere løbekammerat ved University of North Carolina i Chapel Hill, Elyse Kopecky, som er kok og dengang studerede på National Gourmet Institute for Health and Culinary Arts.

Nu laver verdensklassemaratonløberen regelmæssigt sine måltider fra bunden og bruger sunde fødevarer, især i konkurrencesæsonen. "Løbere skal næres optimalt til deres lange løb ved at spise meget nærende fødevarer, der indeholder en masse gode fedtstoffer af høj kvalitet, frem for at stresse over at følge de nyeste kosttrends," siger Kopecky.

De to venner er for nylig gået sammen om en kogebog målrettet løbere, Run Fast, Eat Slow [runfasteatslow.com] (udkom efteråret 2016 på forlaget Rodale). Kogebogen indeholder mange af Shalanes personlige favoritter til før løbsdagen, herunder disse tre opskrifter. De indeholder alle en god blanding af kulhydrater, protein, fedt, vitaminer, mineraler og masser af smag, som hjælper dig med at klare kilometerne.

Bemærk: Du bør aldrig prøve noget nyt på løbsdagen (eller aftenen før) – prøv at spise disse måltider før dine lange træningspas og se, hvordan din krop reagerer først.