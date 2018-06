Ingen bryder sig om at starte et konkurrenceløb langsomt. Pistolen går af, og du føler trang til at løbe så hårdt, du kan, så længe du kan. Det er helt naturligt. Men hvis dit mål er at komme stærkt i mål (eller i nogle tilfælde blot at gennemføre), så er det meget bedre at holde lidt igen, bevæge dig roligt ud af starthullerne i jævnt tempo og så gradvist sætte tempoet op, så du ikke ender med at bryde sammen, før du når målstregen. Du kan forbedre din mentale og fysiske evne til at gøre netop dét ved at øve dig på at løbe negative splits (hvor den anden halvdel af dit løb er hurtigere end den første) under din træning.





"Hvis du træner med dét princip for øje og indstiller din krop på forskellige tempoer, vil du opleve en af de bedste følelser inden for sporten - følelsen af at blive stærkere og mere kraftfuld i anden halvdel af løbet", fortæller Nike+ Run Club San Fransisco-træner (NRC-træner) Jason Rexing. "Der er intet mere motiverende end at se løber efter løber blive større og større i dit udsyn, indtil du flyver forbi dem på vej mod en personlig rekord."





Her er en hurtig grundbog i, hvor (og hvordan) du succesfuldt kan indarbejde negative splits i din rutine.