3. VÆR KONSEKVENT, VÆR FLEKSIBEL OG HAV DET SJOVT.

Betragt ikke dig selv som en maratonløber eller en 10 eller 5 km-løber. Du er løber. Det betyder, at du løber. Det betyder også, at du kan træne til et maraton, et 5 km-løb eller et løb på indendørsbane. Det betyder, at du kan begive dig ud på både veje og stier. Det betyder også, at du ikke behøver at træne til et egentligt løb. Løb kan simpelthen være en måde til at finde ro, styrke eller restitution. Du skal ikke lade et løb eller en tidsramme være din eneste motivation til at komme i gang. Sørg for, at den løbsplan eller det mål, du har sat for dig selv, ikke kun er udfordrende, men også sjovt. Hvis du ønsker at blive den bedste version af dig selv og opnå nogle seje ting undervejs, så er du nødt til at finde glæde i vejen dertil.