TRE CORE-STYRKENDE ØVELSER, DER KAN HJÆLPE DIG MED AT BLIVE EN MERE EFFEKTIV LØBER

Hvis du gerne vil peppe løbestilen lidt op, skal du gøre mere end bare at løbe. Udvikl kraft og hastighed ved at gennemføre denne dynamiske core-rutine, et uddrag fra Nike Master-træner Kirsty Godsos Zoom Fast Workout i Nike+ Training Club-appen, et par gange om ugen.