TIP Sørg for, at dit rutedesign er simpelt. Tænk over, hvordan du kan udnytte byens boligblokke, stier eller åbne områder, som du støder på undervejs. Og glem ikke at tage højde for den distance, det vil tage at fuldføre dit kunstværk til fods – målet er at fuldføre dit design uden at gå kold (eller ikke komme i mål). Tempoet skal føles godt, svarende til det foregående løb. Længere betyder ikke hurtigere eller hårdere, det betyder bare længere.