HVAD DU KAN FORVENTE Det at skifte tempo i løbet af en løbetur, også kendt som fartlek (svensk for "fartleg"), lærer din krop at skifte gear, løbe hurtigt, langsomt, hårdt og let. Det er allesammen hastigheder og anstrengelser, der vil hjælpe dig i din udvikling som løber. Musik er et redskab, der kan hjælpe dig.