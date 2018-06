DU ER NØDT TIL AT TRÆNE FOR AT KUNNE LØBE

HURTIGERE, STÆRKERE OG BEDRE

ALLE LØBERE ER NØDT TIL AT VÆRE ATLETER Ved du hvad? Du er ikke bare en løber. Du er en atlet. Cross-træning er en fremragende måde, hvorpå du kan udnytte en restitutionsdag. DU ER NØDT TIL AT GØRE MERE END AT LØBE

FOR AT KUNNE LØBE BEDRE Cross-træning kan hjælpe dig med at løbe bedre, lige fra at opbygge stærke coremuskler til styrkelse af dine ben til de lange stræk. VI BRUGER NTC-ØVELSER FRA NIKE+ TRAINING CLUB for at blive stærkere, hurtigere løbere, der er i bedre form. Vi anbefaler, at du træner med NTC-appen på en restitutionsdag eller bruger en træning til din løbetur. Klik her for at se nogle NTC-øvelser til at starte på. FRA UDHOLDENHED: FRESH HIT En introduktion til intervaltræning med høj intensitet med bevægelser, der udfordrer alle dele af kroppen.

TIL UDHOLDENHED: CARDIO HUSTLE WORKOUT Du kan forbedre reaktionstiden og opbygge slankere muskler med kraftfulde bevægelser og stabilitetsarbejde. FOR AT STRÆKKE UD: KØR READY YOGA WORKOUT Bøj, træk vejret, og find dit flow med dette 6-minutters yogainspirerede program, der støtter dit løb. Det kan bruges før eller efter træning. FOR DIN CORE: CORE STABILITY WORKOUT Den fokuserer på dine coremuskler, styrker de muskelgrupper, der støtter hofteleddet, og hjælper med at opbygge styrke i din gang. FOR DIN CORE: ABS AND ARMS WORKOUT Denne styrkebaserede træning indeholder øvelser, der skiftevis fokuserer på den øvre og nedre del af kroppens muskelgrupper, samtidig med at coremusklerne aktiveres.