SIG FARVEL TIL BARFODSLØB/MINIMALISTISK LØB OG GODDAG TIL

ET STÆRKERE, MERE NATURLIGT LØB.





Før der var sko, var der barfodsløb. Eliteløbere har i årtier brugt denne løbemetode som en del af deres træning. Men det var ikke før lanceringen af den første Nike Free for omkring 12 år siden, i 2004, at begrebet blev alment kendt.





Da Nike-designere var ude og researche løbefænomenet to år tidligere, talte de med løbetræneren fra Stanford, Vin Lananna, der til dels tilskriver herreholdets succes (de vandt NCAA Outdoor Championship 2002) barfodsløb på græs. Han hævdede, at det gør atleterne stærkere og er med til at forebygge skader.





"Løb uden sko på ændrer dine bevægelsesmønstre og gør dig grundlæggende stærkere. Du får bedre hoftefunktion, mere aktivitet i sædemusklerne, større bevægelsesfrihed i anklen og gør mere brug af alle de støttende muskler/led i underkroppen", siger Nike Performance Council-medlemmet Lance Walker, MS, PT, global direktør for performance hos Michael Johnson Performance. "At løbe barfodet kan også reducere din skridtlængde med omkring 3 procent, så du opnår et mere økonomisk og effektivt løb."





Men barfodsløb er ikke risikofrit. Så spørgsmålet meldte sig, hvordan Nike kunne præsentere fordelene ved "barfodsløb", uden at få folk til at smide skoene? For at finde svaret startede Nike deres eget biomekaniske forskningsprojekt, som skulle analysere 20 mænd og kvinders stød- og bevægelsesmønstre, når de løb barfodet på græs. Designeren Tobie Hatfield kom frem til den konklusion, at de skulle skabe en lettere, mere fleksibel sko med et lavere fald fra hæl til tå, som kunne tilskynde mere naturlige løbeskridt. Dette førte i sidste ende til den første Nike Free 5.0 – en model, der ligger lige imellem deres mest stabile sko (10.0) og ingen sko (0).





Igennem årene har forestillingen om barfodsløb/minimalistisk løb totalt forandret sig. Barfodsløb betragtes ikke længere som svaret. I takt med, at mere og mere forskning peger på, at atleter løber bedst, når de hver især løber som de er bygget til, har Nike finjusteret deres design til bedre at afspejle oplevelsen af naturlige bevægelser og designet sko, der er med til at gøre dig stærkere, når du tager kontrol over din fod, snarere end at lade den kontrollere din fod. Den nyeste Nike Free-teknologi ("Run Strong") har en unik, dynamisk og fleksibel ydersål, der udvider og trækker sig sammen med foden, når du løber, i en erkendelse af, at løbere har hver deres måde at løbe på.





"Størstedelen af den træning, der består af naturligt løb, udføres ved kortere afstande og højere intensitet," siger Walker. "For os handler det om på ugebasis at udsætte atleterne for elementer fra 0 – eller tæt på – hvorefter de gradvist arbejder det mere og mere ind i deres træning. På den måde kan de udnytte skoene bedre, blive stærkere og løbe mere effektivt, når de tager dem på igen."