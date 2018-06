Den vigtigste temperaturlæsning er forskellen mellem kroppens interne kernetemperatur og hudens temperatur og er en vigtig faktor for at opnå succes med Breaking2. Dette betegnes også som temperaturgradienten. "Vi kigger på, hvad kroppens kernetemperatur gør i forhold til hudens temperatur. Vi vil have, at de to tal er så langt fra hinanden som muligt," siger Brad Wilkins, der er leder af NXT Generation Research-teamet i Nike Sports Research Lab. "Det betyder, at gradienten, temperaturgradienten, fra kernen til din hud er meget høj." For at opretholde en høj temperaturgradient for hver løber fokuserer teamet på at optimere de miljøbetingede forhold på løbsdagen. Under vores halvmaratontest blev der brugt interne og eksterne monitorer til at måle henholdsvis kernetemperaturen og hudtemperaturen. Det gav en vedvarende strøm af data, der var nødvendig for at forstå påvirkningen af termiske faktorer på atleternes præstation. I et forsøg på at optimere temperaturen, skydækket og vinden foregår løbet over et 3-dages "startvindue". I løbet af den periode vælger teamet den morgen, der er optimal til løbet. Det bør maksimere kerne- til hudgradienten og sikre, at termiske faktorer påvirker atleternes præstation mindst muligt. En anden vigtig faktor, der påvirkes af miljøet, er væskeindtaget. Igennem hele træningsperioden har teamet vejet løberne før og efter deres løb, hvilket fortæller teamet hvor meget vand hver løber har mistet gennem deres svedproduktion. Derpå undersøgte vores team, hvordan løbernes kroppe reagerede på deres væskestrategier – en blanding omhyggeligt fremstillet af sukker og vand. Blandingen bliver løbende tilpasset hver løbers svedproduktion og udvikles efterhånden som vi nærmer os løbsdagen.

Andre tests, f.eks. afbildning af muskler, viste hvor meget sukker, der var i atleternes muskler. Det er vigtigt, da sukker kan hjælpe løberne med undgå den udbrændthed, der er synonymt med et maratonløb. Mens for meget sukker kan irritere deres maver og få dem ude af takt med deres løb.