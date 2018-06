VALG AF ATLETER For at finde frem til de løbere, der sandsynligvis vil kunne løbe et maratonløb på under to timer, testede vores forskerhold mange af Nikes langdistanceløbere ved at måle tre primære faktorer, der kan medvirke til at forudsige deres præstation: Træningskapacitet: en atlets maksimale træningskapacitet, der beskrives med VO2 Max, eller det maksimale iltoptag. Løbeøkonomi: hvor meget energi en løber skal bruge for at løbe en kilometer ved en given hastighed. Stabil hastighed: den hastighed, en løber kan opretholde i en længere periode uden at have behov for at sænke farten. Af de atleter, der i første omgang blev undersøgt, viste tre sig som de mest lovende: Eliud Kipchoge fra Kenya, Lelisa Desisa fra Etiopien og Zersenay Tadese fra Eritrea. Testprocessen afslørede vigtige fysiologiske data, der gav vores forskerhold mulighed for at beregne hver løbers potentiale. Holdet sammenholdt hver løbers personlige rekorder med deres beregninger for at identificere fokusområder og gik derpå i gang med at finde frem til strategier, der kunne lukke disse huller på løbsdagen. Mens Eliud f.eks. havde justeret sine væsketeknikker i løbet af sine år som professionel løber, indtog Zersenay, der har verdensrekorden i halvmaraton, en minimal mængde væske. Zersenay har en utrolig løbeøkonomi, men den langsomste personlige maratonrekord blandt de tre atleter, så hans væskeindtag var en faktor, som holdet arbejdede på at forbedre. Et andet eksempel var ernæringsstrategier. "Maratonløbere kan ramme væggen omkring 30-35 km", siger Brett Kirby, cheffysiolog i NXT Generation Research-holdet i Nike Sports Research Lab. "Det ses typisk, når niveauet i muskelsukker falder. Så hvordan kan vi holde niveauet oppe? Vi gik i gang med at undersøge det og arbejdede os frem til en personlig løsning for hver atlet."