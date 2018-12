LØBERNE

Hvordan måler man en persons potentiale til at gøre noget, som ingen nogensinde har gjort før? Noget, der utvetydigt ændrer den måde, vi forholder os til menneskets evne? Det er disse spørgsmål, Nikes videnskabshold skulle besvare for at finde løbere til at udfordre maratonverdenen og komme under to timer. Ved at samle de bedste kapaciteter inden for fysiologi, løb og sportspræstationer har holdet udviklet en række test, der skal identificere ikke blot verdens hurtigste løbere, men dem, der kan blive endnu hurtigere.

Efter testene skilte tre løbere sig ud som værende i stand til at komme under grænsen på to timer: Eliud Kipchoge fra Kenya, Lelisa Desisa fra Etiopien og Zersenay Tadese fra Eritrea. Tre forskellige lande og tre vidt forskellige rejser blev bragt sammen for at finde den hurtigste vej til at nå de 42 kilometer på under to timer.