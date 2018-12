OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

KOM I GANG

HVAD HVIS JEG TJEKKER IND VIA NIKE NBA CONNECTED-TRØJEN, MEN IKKE KØBER DEN?

· Du kan tjekke ind via Nike NBA Connected-trøjen uden at købe den, men du vil kun have fuld adgang til oplevelsen indtil næste kamp for det pågældende hold.

HVAD SKER DER, HVIS MINE VENNER TJEKKER IND VIA MIN NIKE NBA CONNECTED-TRØJE?

· Dine venner kan tjekke ind via din Nike NBA Connected-trøje med deres egne telefoner.

· For at få adgang til hele Nike NBA Connected-trøjeoplevelsen skal de logge på eller tilmelde sig med deres NikePlus-profiler.

· De vil have fuld adgang til oplevelserne, indtil næste kamp for det pågældende hold.

HVAD KAN JEG SE, HVIS JEG TJEKKER IND VIA ANDRE NIKE-NBA CONNECTED-TRØJER I EN BUTIK?

· Nike NBA Connected-trøjeoplevelsen er unik for hver spiller og hold. Hvis du tjekker ind via andre trøjer og er logget på med din NikePlus-profil, kan du se det indhold, der er tilknyttet den pågældende spiller/det pågældende hold for den dag.

HVAD SKER DER MED TIDLIGERE INDTJEKNINGER, SOM FOLK HAR FORETAGET PÅ DEN TRØJE, JEG LIGE HAR KØBT?

· Tidligere indtjekninger for en bestemt trøje vises aldrig til andre brugere, dvs., at så snart du køber Nike NBA Connected-trøjen, er den din. Bare log på, og tryk løs på kampdage.

HVORFOR SKAL JEG LOGGE PÅ MED MIN NIKEPLUS-PROFIL?

· Sikker adgang til NikeConnect-platformen via din NikePlus-profil er nødvendig for at forstå tilknytningen af NFC ID'et til Nike-produktoplysningerne.

· Din NikePlus-profil bruges også til at vise organiseret indhold, tilpassede tilbud og skræddersyede oplevelser.

HVAD HVIS JEG IKKE HAR EN NIKEPLUS-PROFIL ELLER IKKE KAN HUSKE LOGIN/ADGANGSKODE?

· Hvis du ikke har en NikePlus-profil, skal du oprette en konto gennem Nike NBA Connected-trøjeoplevelsen ved at trykke på "TILMELD DIG NU" på logonskærmen.

· Hvis du ikke kan huske din NikePlus-adgangskode, skal du indtaste din emailadresse og trykke på linket "Glemt adgangskode?" på loginskærmen. En email om gendannelse af adgangskode vil blive sendt til den adresse, der er knyttet til kontoen.

KAN JEG LOGGE PÅ VIA FACEBOOK?

· Ja. Bare tryk på "LOG IND MED FACEBOOK" på loginskærmen for at forenkle din login-proces.

· Hvis dette er første gang du har logget på med Facebook eller ikke har en NikePlus-profil, skal du indtaste dine oplysninger. Ved efterfølgende besøg kan du bare trykke på "LOG IND MED FACEBOOK".

HVORFOR SKAL JEG INDTASTE MIN PLACERING?

· Gennem hele sæsonen vil visse Nike- eller NBA-tilbud være tilgængelige for brugere af en Nike NBA Connected-trøje i specifikke områder. Indtast din nærmeste by for at sikre, at du modtager de kommende tilbud, der er målrettet til din by.

HVILKE MARKEDSFØRINGSAKTIVITETER VIL NBA FORETAGE, HVIS JEG SÆTTER KRYDS I FELTET?

· Se NBA's Betingelser for brug og Politik for beskyttelse af personlige oplysninger.

KUN USA – HVORFOR SKAL NIKE SENDE MINE DATA TIL NBA?

· Nike vil dele dine registreringsdata og Connected-trøjeoplysninger med NBA for at give den mest personlige oplevelse.