OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM KØB AF SKO TIL BØRN

Hvilke sko er bedst til skolebrug? Hos Nike stræber vi efter at lave sko til unge atleter, som er slidstærke og fleksible nok til at passe til behovene hos et voksende (og aktivt) barn. Alle Nike Young Athlete-sko er velegnet til daglig leg, men nogle passer mere specifikt til en bestemt sportsgren. Sportsspecifikke sko er fremstillet med sportens behov i tankerne, så de kan hjælpe atleten til at yde sit bedste under sport (eksempelvis løbesko til løb, basketballsko til basketball). Hvor ofte skal man købe nye sko? Nike-sko er bygget til at holde længe, men dine børn er bygget til at vokse. Det er bedst at tjekke skoens pasform en gang hvert halve år. Kan man bruge Nike-fodtøj uden strømper? Til sandaler og klipklapper? Selvfølgelig! Til alle vores sko med snørebånd anbefaler vi dog, at dit barn bruger strømper, som passer til deres sport eller aktivitet. Hvorfor skrider hælen på mit barns sko? Dette kan have mange forskellige årsager. Først skal du kontrollere, at skoen har den rette størrelse til dit barn. Derefter skal du kontrollere, at snørebåndene er tilstrækkeligt stramme, og at pløsen sidder lige. Kontroller til sidst, om dit barns strømper sidder rigtigt. Hvorfor knirker mit barns sko en gang imellem? Børn går på mange forskellige overflader i løbet af dagen. Knirkelyde er normalt på grund af friktion mellem skoens ydersål og glatte overflader som f.eks. gulve i gymnastiksale og voksbehandlede gange. Hvordan kan jeg se, om mit barns sko er for store? Den største indikator er mellemrummet mellem dit barns hæl og bagsiden af skoen, som du kan tjekke med din tommelfinger. For at kontrollere pasformen foran på skoen skal du bede dit barn om at vrikke med tæerne, mens skoen er snøret. Hvis dit barn kan bevæge tæerne fra side til side, er skoen sandsynligvis for bred. Laver Nike sko uden snørebånd? Vi tilbyder snørebåndsfri sko til alle aldersgrupper og i mange varianter: fra slip-ons over modeller med Velcro®-lukning til vores innovative FLYEASE-system.

FODBOLD

Hvor længe skal støvler kunne holde? Afhængigt af alder vil børn typisk vokse ud af deres fodboldstøvler, før de når at blive slidt op. Med hensyn til slidstyrke holder fodboldstøvler typisk 1-2 sæsoner a 12 måneder. Kan mit barn gå med støvler fra andre sportsgrene som f.eks. football eller baseball til fodboldkampe? Det kan de eventuelt godt, men det er ikke ideelt til fodbold. Nogle typer fodboldstøvler kan bruges, hvis de ikke har en "tåknop". Vi anbefaler fodtøj, der er beregnet til sporten, da der er en del løb og retningsskift i fodbold. Hvad er Dynamic Fit-kraven? Dynamic Fit-kraven, eller "strømpen", er designet til at give støtte og beskyttelse til spilleren. Den giver en følelse af, at foden har en bedre forbindelse til benet og giver en mere fastlåst pasform. Hvordan tager man en støvle med krave på? Først snøres de første 3-4 snørehuller på støvlen op. Så kan foden nemmere komme helt ned i selve støvlen.



Derefter skal man åbne Dynamic Fit-kravens åbning med tommelfingrene på hver side af toppen og stikke tæerne ned i støvlen.



Når tæerne er inde, skal man flytte tommelfingrene rundt til kravens bageste del, tage fat i den indvendige del og træde hælen ned i støvlen.



Til sidst strammes og bindes støvlens snørebånd.

LØB

Hvorfor er fleksibilitet vigtigt? Tilstrækkelig fleksibilitet lader dine fødder bevæge sig naturligt og komfortabelt. Fleksible sko afspejler fodens naturlige bevægelser. Nikes løbesko er bygget med tanke på fleksibilitet for at bidrage til en sund udvikling af stærke fødder. Hvilke sko er bedst til løb? Pegasus, Free RN og Flex RN er et godt sted at starte. Desuden tilbyder vores side med løb til børn en masse andre modeller at vælge imellem.