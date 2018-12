Blake Griffin POWER FORWARD Du finder Blake Griffin svævende over kurven. Med sin alsidige styrke har han gjort en karriere ud af at udmanøvrere modstanderen og hæve baren for akrobatik og showmanship i spillet. Hans luftakrobatiske indsats for at vinde slam dunk-konkurrencen efterlod både kurven og nogle af ligaens bedste spillere rystende. Han og Jordans holdkammerat, Chris Paul, er byens bedste lobbyister og har sat en titel i udsigt for Los Angeles for første gang i holdets historie. Sammen med sin bror, Taylor, har Blake skabt The Griffin Family Relief Fund. Efter at en tornado ødelagde Moore i Oklahoma, oprettede Blake Project Smile Moore som en del af en langsigtet plan til genopbyggelse af det ramte samfund.