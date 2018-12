1998 DET AFGØRENDE VENDEPUNKT Golf var ikke helt ukendt for Nike i 1998, da Nike allerede havde sørget for fodtøj i verdensklasse til nogle af de bedste golffødder i mere end et årti. Men det var tid til at gå hele vejen. Nike Golf så officielt dagens lys, og det varede ikke længe, før et drømmehold af kølle- og bolddesignere blev samlet for at grundlægge det, der skulle blive "The Oven".