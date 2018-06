POLENS NUMMER 9 At spille med ørnen på dit bryst er en stor ære. At spille for landsholdet med nummer 9 er et stort ansvar. Den 10. september 2008 scorede 20-årige Robert i sin landsholdsdebut mod San Marino. I 2013 fejrede han sin 60.

kamp med det polske landshold. Ti måneder senere, i september 2014, scorede han sit første hattrick for sit land. Hans opadgående spiral fortsatte, og i december 2014 blev han udpeget som anfører for det polske landshold. Kendsgerningerne taler for sig selv.