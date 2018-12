PAUL GEORGE Under Paul Georges kølige facade og uforlignelige evner lurer en vildskab med rødder i et solidt konkurrencegen. Han er villig til at gøre hvad som helst for at hjælpe sit hold til at vinde. Fra baglinje til baglinje evner han at være alle spilletyper, og han bruger sin alsidighed både som våben og som effektiv forsvarsmekanisme.